47 KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI APARTMANDA ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde depremde 47 kişinin enkaz altında kaldığı, ekiplerce 2 kişinin kurtarıldığı 11 katlı Proton Apartmanı'nda arama çalışmaları sonlandırıldı. KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde depremde 47 kişinin enkaz altında kaldığı, ekiplerce 2 kişinin kurtarıldığı 11 katlı Proton Apartmanı'nda arama çalışmaları sonlandırıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 11 katlı Proton Apartmanı yıkıldı. Binadan 5 kişi kurtulurken, 47 kişi ise enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazda en son termal kamera ve ses cihazlarıyla yapılan çalışmalarda, canlı tespit edilemeyince arama çalışmaları sonlandırıldı. Enkazın kaldırılmaya başlamasıyla altından cenazeler çıkarılacak. Enkaz kalıntıları arasındaki oyuncak araba, pelüş ayı, bisiklet, oyuncak bebekler ile eşyalar ise görenleri hüzünlendirdi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Proton Güncel Haberler

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