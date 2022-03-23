45 Dakikada Bin Fidan Dağıtıldı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Çarşısı girişinde bin adet defne ve fıstıkçamı fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Fidan dağıtım etkinliğine Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İzmir Orman İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Erol Pehlivan, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, İşletme Müdür Yardımcısı Burak Akkurt, Karşıyaka Orman İşletme Şefi Zeynel Dönmez, İlçe Tarım Müdürü Bülent Üngör, İlçe Spor Müdürü Musa yelek ve Ağaçlandırma Şefi Şenol Ünal hazır bulundu.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır vatandaşlara fidan dağıtıp ormanın ülke ve insan yaşamındaki önemin anlattı. Kaymakam Çalışır, "Ormanları korumak, orman ve doğa sevgisini çocuklarımıza aşılamak bize düşen önemli bir görevdir" dedi.

Karşıyakalıların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz fidan dağıtım etkinliğinde bin adet defne ve fıstıkçamı fidanı 45 dakika içinde tükendi.

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