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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 41 kişinin hayatını kaybettiği Pınar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, kooperatif yönetim kurulu başkanı Tevfik Tepebaşı ile binanın fenni mesulü Necati Kaptanoğlu'na 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Tepebaşı, O.P.Y. ve Ç.K. beraat talebinde bulundular.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tepebaşı ve Kaptanoğlu'nu "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Tepebaşı'nın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ç.K, O.P.Y, M.E, M.H, V.Ç, M.S. ve H.Ç'nin ise ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Olay

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'te Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda bulunan Pınar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 41 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 9 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA