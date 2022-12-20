40 yıldır ormanda yaşayan çiftin 4 köpeği aynı anda kayboldu! Tek bir istekleri var

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin ormanlık alanındaki baraka evde 40 yıldır yaşayan Mehmet Demirezen ile eşi Semiha Demirezen'in (57) 4 köpekleri ayna anda kayboldu. Eşiyle ormanda olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Demirezen'in tek isteği köpeklerinin bulunması.

Çamlıyayla ilçesinde Semiha Demirezen ile Mehmet Demirezen çifti 40 yıldır ormanlık alanda barakada yaşıyor. Bölgede kendilerinden başka hiçbir komşusu olmayan çift, geçimlerini beslendikleri küçükbaş hayvanları ve yetiştirdikleri sınırlı meyveleri 2 saatlik mesafe olan ilçede satarak sağlıyor. Çocukları olmayan çiftçin ormanda kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan 4 köpekleri geçen hafta aynı anda kayboldu.

"TEK İSTEĞİMİZ KÖPEKLERİMİZ"

Babasına kızıp 40 yıl önce ormanda yaşamaya başladığını belirten Demirezen eşinin de kendine uyum sağladığını, tek isteklerinin köpeklerinin bulunması olduğunu söyledi. Kimseden maddi bir beklentilerinin olmadığını anlatan Mehmet Demirezen, "Eşimle ormanda yaşamaktan mutluyuz. Bir önce 4 köpeğimiz de aynı anda kayboldu. Çalındı mı öldürüldü mü bilmiyoruz. Tek isteğimiz köpeklerimiz" dedi.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Semiha Demirezen ise "Burada çok mutluyum ancak köpeklerimiz kayboldu, zehirlediler mi yoksa gittiler mi yada çaldılar mı bilemiyorum ama dört tane köpeği kim ne yapsın çok üzgünüm" diye konuştu. Demirezen ailesi bundan sonra da hayatlarının geri kalan zamanını da burada sürdüreceklerini söyledi.