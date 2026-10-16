4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul, 27 ülkeden başvuruyla AKM'de açıldı

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Bu yıl "Sinemada İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm, Yaratıcılık ve Paylaşılan Sorumluluk" temasıyla düzenlenen "4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul" (DFFI), Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Festival, İstanbul'un farklı mekanlarında dünyanın dört bir yanından yönetmenlerin imzasını taşıyan ücretsiz film gösterimleriyle bağımsız sinemanın seçkin örneklerini izleyiciyle buluşturacak.

Bu yıl "Ortak Bir Gelecek Mümkün mü?" sorusunu merkeze alan festival, dijital dönüşümün sinema üzerindeki etkilerini etik, estetik ve yaratıcı üretim perspektifinden ele alıyor.

Açılış programında konuşan Festival Kurucu Başkanı İlknur Doruker, festivalde bu yıl "Ortak Bir Gelecek Mümkün mü?" sorusunu merkeze aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi yalnızca yeni üretim araçları sunan bir gelişme olarak değil, insan hayal gücünü genişleten, anlatı olanaklarını çoğaltan ve yaratıcı sorumluluğu yeniden tanımlayan bir unsur olarak değerlendiriyoruz. 27 ülkeden başvuru alan festivalimiz, 2024 yılında Türkiye'de ilk kez yapay zeka destekli filmler için ayrı bir yarışma kategorisi açan film festivali oldu. Bu yıl kurmaca, animasyon, belgesel, deneysel, moda filmi ve yapay zeka destekli film olmak üzere 6 yarışma kategorisinde 18 finalist ve 7 'Official Selection' filmiyle izleyici karşısına çıkıyoruz."

Doruker, uluslararası seçkiye eşlik eden söyleşi ve atölyelerde sinemanın dijital dönüşümü, hikaye anlatıcılığı, yaratıcı üretim ve değişen izleyici deneyiminin tartışılacağını aktardı.

Gösterimler Müze Gazhane ve Özyeğin Üniversitesinde sürecek

AKM Yeşilçam Sineması'nda "Dönüşen Anlatılar" ile "İnsan, Dünya ve Gelecek" başlıkları altındaki gösterimlerle başlayan festivalin program detayları hakkında da bilgi veren Doruker, etkinliklerin 17-18 Ekim'de Müze Gazhane'de, 19 Ekim'de ise Özyeğin Üniversitesinde ücretsiz gösterim, atölye ve tema söyleşileriyle devam edeceğini söyledi.

Doruker, ödüllerin 20 Ekim'de Fişekhane Ana Sahne'de düzenlenecek "Kapanış ve Ödül Töreni" ile sahiplerini bulacağını belirterek, organizasyona katkı sağlayan kurum, kuruluş ve sponsorlar ile festival ekibine teşekkür etti.

Açılış programı, festivale katılan konuklarla hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Ana jüri ve kategoriler

Finale kalan yapımlar, oyuncu Mine Çayıroğlu, yönetmen, yapımcı ve senarist Hüseyin Karabey, görüntü yönetmeni Uğur İçbak, senarist ve öğretim görevlisi Hüseyin Kuzu, ajans başkanı Tümay Özokur, yapımcı ve görsel efekt süpervizörü Serkan Semiz, sanatçı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu, senarist ve yönetmen Andres Aloi ile görüntü yönetmeni Oleksandr Zemlyanyy'den oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek.

Zeliha İnci Asal, Gürkan Yücel, Onur Turgut ve Serkan Yıldız'dan oluşan ön jüri tarafından "Kurmaca", "Animasyon", "Belgesel", "Yapay Zeka Destekli", "Deneysel" ve "Moda" kategorilerinde belirlenen kısa filmler ise festivalin finalistleri arasında yer alarak ödüller için yarışacak.

"Kurmaca" alanında İngiltere'den Asa Bailey'in "Something Pointless", İtalya'dan Jacopo Cullin'in "Empathy Rehearsals" ve Almanya'dan Tuna Kaptan'ın "Ishaq" filmi festivalde yer alırken, "Animasyon" kategorisinde ABD'den Parker Croft'un "Hell", İran'dan Malek Eghbali'nin "Like Friend, Like Deer" ve yine İran'dan Farnoosh Abedi, Negah Khezre Fardyardad ve Mohammad Ghaffari'nin "Holy Heaveness" filmi finalist eser olarak festivalde boy gösterecek.

"Belgesel" kategorisinde Türkiye'den Cihan Emre Zengin'in "Engelsiz Pedal", Brezilya'dan Rodrigo Sena'nın "Recife Tem Um Coraçao" ve Türkiye'den Fatih Diren'in "The Village of Ballet Dancers" filmi, "Yapay Zeka Destekli" kısa film kategorisinde ise ABD'den Jonathan Perry'nin "Railbound", İtalya'dan Nick Montari'nin "Kiko's Odyssey", Almanya'dan Mark Wachholz'un "Ceremony" adlı yapımı finale kalarak jüri karşısına çıkacak.

Festivalin "Deneysel" film kategorisinde Türkiye'den Erdal Ruhi Duran'ın "Balerin", Brezilya'dan Sofia Angst'ın "Trivakra" ve İran'dan Elahe Sabari'nin "The Myth of Sisyphus" ile "Moda" bölümünde İngiltere'den Sofia Ivanova-Kozhevnikova'nın "Made In X", Gürcistan'dan Maria Nazarova'nın "Venus" ve Rusya'dan Timur Skripnik'in "To-ma – Zaberu" filmi festival seçkisinde yer alan yapımlar olacak.

Festivalde ayrıca, finalist ve seçki filmlerinin gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve sektör buluşmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA