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4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Tekirdağ, İstanbul, Van ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden E.B., R.A., C.T., A.Ö., H.O., E.A.D. ve E.E., tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ PKK Tutuklama Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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