Haberler

4 ay önce çığ altında kalan çoban için başlatılan arama çalışmaları 2'nci gününde

4 ay önce çığ altında kalan çoban için başlatılan arama çalışmaları 2'nci gününde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te, 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde kar altında kalan çoban Bülent Gezer için yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te, 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde kar altında kalan çoban Bülent Gezer için yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler yaptığı çalışmalarda kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ve Suat Temel'in cansız bedenlerine ulaştı, Bülent Gezer ise bulunamadı. Bölgedeki yoğun tipi ve yeni çığ tehlikesi nedeniyle 4 Ocak'ta çalışmalara ara verildi.

KAYIP ÇOBAN İÇİN 82 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Bülent Gezer'i arama çalışmaları, dün yeniden başladı. Artvin, Rize ve Erzurum AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hopa, Çoruh ve Şavşat arama kurtarma gönüllüleri ile köylülerin de destek verdiği 82 kişilik ekip, bölgede geniş çaplı bir tarama yürütüyor. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmaları, Zekeriya köyü sakinlerinden Bülent Gezer'e ulaşılana kadar aralıksız devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki

Amed'in şampiyonluk paylaşımı iki şehri karşı karşıya getirdi

Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Maç biter bitmez sahayı bastılar

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Burger King Tarabya şubesinde 'ayrımcılık' iddiası! Tepki yağıyor

Fast food devi insanlık sınavında çakıldı! Boykot çağrıları başladı
Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular