İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den Batı Şeria için ortak açıklama Açıklaması

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere, Filistin toprağı Batı Şeria'daki durumun son birkaç aydır kötüleştiğini, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını bildirdi.

4 Avrupa ülkesinin liderlerinin, Batı Şeria'daki durumla ilgili ortak yazılı açıklaması, İtalya Başbakanlığınca paylaşıldı.

Ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria'da uyguladığı şiddete işaret edilerek, "Son birkaç ayda Batı Şeria'daki durum önemli ölçüde kötüleşmiştir. Yerleşimci şiddeti eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. İsrail kontrolünün daha da pekiştirilmesi de dahil olmak üzere İsrail hükümetinin politikaları ve uygulamaları, istikrarı ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Uluslararası hukuk" vurgusu yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuk açıktır; Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri, yasa dışıdır. E1 bölgesindeki inşaat projeleri de bunun istisnası olmayacaktır. E1 yerleşim projesi, Batı Şeria'yı 2'ye bölecek ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına gelecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, söz konusu bölgede inşaat faaliyetlerine katılacak işletmeler için de "Şirketler, E1 veya diğer yerleşim projeleri için açılan inşaat ihalelerine teklif vermemelidir. Yerleşim inşaatlarına katılmanın, kendilerini uluslararası hukukun ciddi ihlallerine dahil etme riski de dahil olmak üzere, hukuki ve itibari sonuçlar doğurabileceğinin farkında olmalıdırlar." uyarısı yapıldı.

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, İsrail hükümetine Filistin topraklarını gasbeden politikalarına son vermesi çağrısı yaptığı ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail hükümetine; yerleşimlerin genişletilmesine ve idari yetkilerin artırılmasına son vermesi, yerleşimci şiddeti konusunda hesap verebilirliği sağlaması ve İsrail güçlerine yönelik iddiaları soruşturması, Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki Haşimi Hanedanlığının koruyuculuğuna ve tarihi statüko düzenlemelerine saygı göstermesi ve Filistin Yönetimi ile Filistin ekonomisine yönelik mali kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulunuyoruz. İsrail hükümeti üyeleri de dahil olmak üzere ilhakı ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesini savunanlara güçlü şekilde karşı çıkıyoruz."

Açıklamanın son bölümünde 4 ülke de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uygun olarak; İsrail ve Filistin'in, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı, müzakere edilmiş iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan sarsılmaz bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini belirtti.