35 dolara alınan eser, birinci yüzyıldan kalma çıktı!

Birçok tarihi eser, günümüzde hala gün yüzüne çıkamadı. Öte yandan birçoğunun da değeri bilinmeden yok oldu gitti. Bu olaylara son örnek ise Texas Goodwill'de yaşanmak üzereydi. Ancak The Art Newspaper'da çıkan bir habere göre bir eser, bu sefer şansın da yardımıyla hak ettiği değere ulaştı.

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Sanat koleksiyoncusu Laura Young, 2018 yılında Teksas'taki bir Goodwill mağazasında gezerken kuytu köşede yerde duran bir heykeli gözüne kestirdi. Bu tarz eserlere ilgi duyan koleksiyoncu, asıl değerini bilmeden onu satın almak istedi.

Eseri koleksiyonuna katmak isteyen Laura Young, 35 dolar karşılında heykeli satın aldı. Ancak bilmediği bir nokta vardı. Heykel, birinci yüzyıldan kalma antik bir Roma büstüydü. Eski ve yıpranmış hali dikkatinden kalmayan koleksiyoncu, eserin hangi döneme ait olduğunu öğrenmek için bir dizi araştırma yaptı.

Texas Üniversitesi'ndeki sanat tarihi uzmanlarına ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzayede evlerinde yanıt arayan Young, cevabını güzel sanatlar komisyoncusu Sotheby's'in danışmanı Jörg Deterling ile buldu. Öyle ki büstün onlarca yıl önce bir Alman müzesinden kaybolan parça olduğunu belirlendi.

Büst, 1786'dan 1868'e kadar yaşayan Bavyera Kralı I. Ludwig'e ait olduğu belirlendi. Eserin Almanya'dan Teksas'a nasıl gittiği merak konusu. Uzmanlara göre soğuk savaş döneminde Teksaslı bir askerin eve dönüşte yanında getirmesiyle Amerika kıtasına ulaştı.

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