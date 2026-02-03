Haberler

33. İstanbul Caz Festivali'nde Genç Caz+ programı başvuruları başladı

İKSV tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali'nin 'Genç Caz+' programı için başvurular açıldı. 28 yaş altındaki genç müzisyenler, farklı müzik türlerinde yer alacakları projeye başvurabilirler. Son başvuru tarihi 17 Nisan.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali'nin "Genç Caz+" programı için başvurular başladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, baz ve funk, ritim ve blues, neo-soul, elektronik müzik ve hip hop türlerinde müzik yapan genç sanatçıları aynı sahnede buluşturmayı amaçlayan programa, 28 yaş altında ve profesyonel albüm yayımlamamış müzisyen, aynı zamanda gruplar başvurabilecek.

Başvurular, 17 Nisan'da sona erecek. Değerlendirme konserinde yer almaya hak kazanan gruplar ve müzisyenler, 27 Nisan'da festivalin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Festivalde yer almaya kazanan müzisyen ve topluluklar ise 3 Mayıs'ta düzenlenecek olan değerlendirme konserinden sonra ilan edilecek.???????

Programda kazananlar, hem İstanbul Caz Festivali'nde konser verme fırsatı yakalayacak hem de sonbaharda yayımlanacak Genç Caz+ 26 albümünde yer alacaklar.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
