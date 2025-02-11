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31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.E. jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, Durasıllı ilçesinde saklandığı yerden alındı ve cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi, Durasıllı ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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