31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi, Durasıllı ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.