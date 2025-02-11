31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.E. jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, Durasıllı ilçesinde saklandığı yerden alındı ve cezaevine teslim edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi, Durasıllı ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.