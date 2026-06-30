Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hakkında 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü A.U., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde hakkında 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan