31. Saraybosna Film Festivali Başlıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak.

Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden birisi olan SFF'de bu yıl gösterilecek filmlere ilişkin Festival Direktörü Jovan Marjanovic'in yanı sıra festival yetkililerinden Asja Krsmanovic ve Elma Tataragic basın toplantısı düzenledi.

Marjanovic, bu yıl 31'incisi düzenlenecek festivalde "En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Film" ve "En İyi Öğrenci Filmi" kategorilerinde 50 filmin yarışacağını belirterek, bu filmlerden 15'inin dünya, 6'sının uluslararası, 28'inin bölgesel ve 2'sinin de Bosna Hersek gösterimlerinin yapılacağını ifade etti.

Festivalin "En İyi Kısa Film" kategorisinde Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Prosedür" isimli kısa film de yarışacak. SFF'de dünya prömiyerini yapması beklenen "Prosedür" filmi, festival kapsamındaki Avrupa Film Akademisi ödülüne de aday gösterildi.

SFF'deki "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde de Asya Günen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Sırtüstü" filmi de yarışacak.

"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'ya takdim edilecek.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve çeyrek asırdır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman, 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.