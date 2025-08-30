30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TCG Enez Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın avlama gemisi "TCG Enez" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Enez"de görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan Anıl Alkıran, 30 Ağustos dolayısıyla kente gelen gemiyi ailece gezdiklerini söyledi.

Her zaman ülkesiyle gurur duyduğunu ifade eden Alkıran, "Hem biz hem de çocuğumuz burada gemi hakkında personelden bilgi aldık. Her sene ilimize bir gemi geliyor. Bu, bizim için çok anlamlı. Çocuklarımızı milli bilinçle yetiştirmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Aşkın Topçu da çok anlamlı bir günde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyi gezerek bilgi sahibi olma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Gemi, ziyaret saatinin tamamlanması sonrası kentten ayrılacak.