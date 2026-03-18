Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 3'üncü gün

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Savcının mütalaası sonrası verilen aranın ardından mahkeme heyeti Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Savcılığın Kemal A. ile ilgili tutuklanma talebi ve Tuncay K. hakkında iftira beyandan dolayı suç duyurusunda bulunulması talebi ise reddedildi. Muhittin Böcek'in son 1 yıllık sağlık raporlarının da mahkemeye sunulması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı