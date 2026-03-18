Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 3'üncü gün

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yargılanan davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Eski İl Emniyet Müdürü ve bazı iş insanlarının yurt dışı çıkış yasağı ile bırakılması oybirliğiyle onaylandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Savcının mütalaası sonrası verilen aranın ardından mahkeme heyeti Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Savcılığın Kemal A. ile ilgili tutuklanma talebi ve Tuncay K. hakkında iftira beyandan dolayı suç duyurusunda bulunulması talebi ise reddedildi. Muhittin Böcek'in son 1 yıllık sağlık raporlarının da mahkemeye sunulması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılarda isabet aldı! Tarihi saray bu hale geldi
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

CHP'de bayramlaşma programı belli oldu! Bir parti ile görüşülmeyecek
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke