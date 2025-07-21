3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Elektrikli Araçlar Sergileniyor

3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Elektrikli Araçlar Sergileniyor
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Beijing'de düzenlenen fuarda, elektrikli araç sanayi zincirinin temel teknoloji ve ürünleri sergileniyor. 30'dan fazla yerli ve yabancı işletme, sektörün işbirliğine dayalı inovasyonunu tanıtıyor.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın Akıllı Araç Zinciri alanında elektrikli araç sanayi zincirinin temel teknoloji ve ürünleri sergileniyor. Alanda yer alan 30'dan fazla yerli ve yabancı işletme ve kurum, sektördeki işbirliğine dayalı inovasyonun başarılarını ortaya koyuyor.

Akıllı Araç Zinciri alanının yanı sıra fuarda bulunan Gelişmiş İmalat Zinciri alanı ve Dijital Teknoloji Zinciri alanlarında da elektrikli araç sektörüyle ilgili ürünler ve teknolojik uygulamalar ön plana çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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