28 Şubat sürecinde eğitimine ara veren kadın, üniversiteyi başarıyla tamamladı

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde eğitimine ara veren 48 yaşındaki Zehra Başoğlu, Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesindeki eğitimini başarıyla tamamladı.

Lisede okuduğu sırada 28 Şubat sürecindeki baskılar nedeniyle eğitim yarıda bırakan Başoğlu, bir süre sonra liseyi açık öğretim sistemiyle tamamladı.

Eğitim azmi bitmeyen Başoğlu, evlendikten sonra da açık öğretim sistemiyle ön lisans ilahiyat ve çocuk gelişimi bölümlerinden mezun oldu.

Başoğlu, eşinin teşvikiyle yıllar sonra girdiği üniversite sınavında ise Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

Ön lisans ilahiyat mezunu olması dolayısıyla Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 3. sınıftan başlayan Başoğlu, Bayburt Müftüsü eşi Hasan Başoğlu'nun tayininin Edirne'ye çıkması dolayısıyla eğitim hayatını Trakya Üniversitesinde sürdürdü.

Bu fakültedeki 1 yıllık eğitim sürecini de başarıyla tamamlayıp mezun olan kadın, düzenlenen törende mezuniyet sevincini annesi, eşi ve 3 çocuğu ile paylaştı.

"Çok kişinin gözyaşlarına şahit oldum"

Zehra Başoğlu, AA muhabirine, 28 Şubat sürecinde birçok kişinin başörtüsü zulmü nedeniyle okulu bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin zor süreçlerden geçtiğini belirten Başoğlu, "Başörtüsü yasağı nedeniyle çok kişinin gözyaşlarına şahit oldum. Otobüse dahi alınmıyorduk. Okulu yarıda bırakanlar vardı ama sonradan benim gibi fakülteyi tamamlayanlar oldu. O süreci düşündükçe 'Biz bunları mı yaşadık' diyerek çok gözyaşı döktük. O zor günlerin bitmesi bizim için hayaldi. Bu mezuniyeti gerçekleştirmek benim için hayaldi. Eşime, çocuklarıma, Bayburt ve Trakya üniversitelerindeki hocalarıma, bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Başoğlu, okumanın yaşının olmadığını, isteyen herkesin her yaşta eğitimine devam edebileceğini vurguladı.

"Eğitimin yaşı yoktur"

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu da eşinin eğitim azmiyle gençlere örnek olduğunu dile getirdi.

Eğitim öğretimin yaşının olmadığını ifade eden Başoğlu, "İnsan istediğinde her yaşta üniversiteyi bitirir. Yine bizim meslektaşlardan bir mezun daha kazandık. Eşimi tebrik ediyorum." dedi.

Oğlu Seyfullah Başoğlu da annesini kep atarken görmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Annesiyle gurur duyduğunu söyleyen Başoğlu, "Eğitimin yaşı yoktur. İnsan her yaşta her şeyi öğrenebilir. Annem sadece kendisini eğitmiş ve kendisine meziyet katmış olmuyor, topluma da bizlere de örnek olmuş oluyor. Bu noktada eğitimin yaşla alakalı olmadığının herkes farkında olmalı ve herkes gönlünden geçeni yapmalıdır." ifadesini kullandı.