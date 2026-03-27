Kumluca'da Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar başladı

Kumluca'da 3 Mayıs'ta düzenlenecek Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar sürüyor. Belediye Başkanı Avcıoğlu, pehlivanlarla bir araya gelerek desteklerini iletti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3 Mayıs'ta 27. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenecek Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için pehlivanlar hazırlıklara başladı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, antrenörü Kemal Yılmaz, Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri ağası Uğur Evran ile 27. Tarım ve Seracılık Festivali tertip komitesi üyeleri, güreşe katılacak ilçedeki pehlivanları ziyaret etti.

Avcıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ata sporunu yaşatan genç pehlivanlarla gurur duyduklarını söyledi.

Er meydanlarının yalnızca bir mücadele alanı olmadığını belirten Avcıoğlu, "Er meydanlarında sadece mücadeleyi değil, başarıyı ve dostluğu da öğreniyorsunuz. Bu spora emek verdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Başpehlivanlarınızı örnek alarak doğru bir yolda ilerliyorsunuz. Sizlere sakatsız, başarılarla dolu bir sezon ve spor hayat diliyorum." dedi.

Avcıoğlu, pehlivanlara eşofman hediye etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
