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26 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 43 tutuklama

26 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 43 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, 26 ilde jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 57 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 282 araç ve 22 bot ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 26 ilde 'göçmen kaçakçılığı ile mücadele' kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 43'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonlarda 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi. Açıklamada, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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