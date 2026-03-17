Samsun'da 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.A.K. yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü ve F.A.K. saklandığı adreste ele geçirildi.
Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması, bilişim yoluyla dolandırıcılık, evden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.K.'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek