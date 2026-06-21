2026 Yks Maratonu Sona Erdi... Sonuçlar 22 Temmuz'da Açıklanacak

(ANKARA) - Milyonlarca üniversite adayının katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) maratonu, bugün yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin ( Ydt ) ardından tamamlandı. Sonuçlar, 22 Temmuz'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026- Yks'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün düzenlenirken, bugün ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi ( Ydt ) yapıldı. Böylece milyonlarca adayın üniversite hayali için ter döktüğü sınav maratonu tamamlanmış oldu.

AYT, Türkiye genelinde 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav saat 13.15'te sona erdi.

AYT'nin tamamlanmasının ardından günün son oturumu olan YDT gerçekleştirildi. Böylece iki günde üç oturumun da tamamlanmasıyla 2026- Yks süreci sona erdi.

Sınav merkezlerinden çıkan adaylar ve aileleri büyük heyecan yaşarken, gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevrildi. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak.

Kaynak: ANKA