YKS Başvuru Süresi Bugün Sona Eriyor

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) için başvuru ve ücret ödeme işlemleri bugün saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için 6 Şubat 2026'da başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemlerinin bugün saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Başvuruların başvuru merkezlerinden yapılması durumunda ise işlemlerin resmi çalışma saatleri bitimine kadar gerçekleştirilebilek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2026-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuz ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

S ınav ücreti h er oturum için bin 50 lira olarak belirlenmişti.

