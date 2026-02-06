Haberler

2026-YKS başvuruları başladı

Güncelleme:
20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar başvurularını yapmaya başladı. Başvurular 2 Mart'a kadar sürecek.

20- 21 Haziran'da yapılacak 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS başvuruları 2 Mart'a kadar alınacak.

20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Başvurmak isteyen adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
