MSB: 2026-MSÜ geç başvuruları yarın alınacak
Milli Savunma Bakanlığı, 2026-MSÜ geç başvurularının 3 Şubat Salı günü saat 23.59'a kadar alınacağını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) geç başvurularının 3 Şubat Salı günü alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 5 Ocak'ta başlayan 2026-MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta son buldu. Sınava ilişkin geç başvurular ise yarın alınacak. Adaylar 3 Şubat Salı günü saat 23.59'a kadar 'www.osym.gov.tr' internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
