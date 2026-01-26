Haberler

MSB: 2026-MSÜ başvuruları 3 gün sonra sona erecek

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak 2026'da sona ereceğini açıkladı. Başvurular 5 Ocak'ta başladı ve online olarak yapılması gerektiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2026-MSÜ başvurularının 5 Ocak'ta başladığı belirtilerek, 29 Ocak 2026 tarihinde sona ereceği aktarıldı. Sınav başvurusunun 'https://www.osym.gov.tr' internet adresinden yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
