İzmir'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Açılış Töreni düzenlendi

Güncelleme:
İzmir Valiliği, 2026 Karayolu Trafik Güvenliği Haftası için açılış töreni düzenledi. Törende trafik güvenliği ile ilgili çalışmalar anlatıldı ve başarılı trafik personeline ödüller verildi.

İzmir Valiliği tarafından 2026 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Açılış Töreni düzenlendi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu ve İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mete Barakazi katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Trafikten Sorumlu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, trafik haftası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Törende ayrıca '1 Kural 1 Ömür' ve 'Biz Bir Aileyiz' adlı sinevizyon gösterimleri yapıldı. Ardından öğrenciler, trafik andını okudu.

Törende; 'Yılın Başarılı Trafik Polisi Ödülü' Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Gülşah Alaçam ve Bülent Kurt'a verildi. Yılın trafik jandarması ödülü ise Menemen 54. Otoyol Jandarma Trafik Tim Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Başçavuş Aziz Baz ve Menemen 6. Moto Trafik Jandarması Tim Komutanlığında görevli Uzman Jandarma 7. Kademeli Çavuş Fethi Ahmet Uzun'a ödül takdim edildi. Yılın servis şoförü Yasin Şen, yılın ticari kamyonet şoförü Arif Aydemir, yılın ticari minibüs şoförü Fikret Vatansever, yılın ticari taksi şoförü Hüseyin Özden de plaket ile ödüllendirildi. Tören, trafik ekipmanları sergisinin gezilmesi ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
