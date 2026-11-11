Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

2026-EKPSS branş sıralamaları yayımlandı, adaylar sonuçları AİS'ten görebilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2026-EKPSS sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamalarını yayımladı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreyle AİS'ten sıralamalarını görüntüleyebilecek; görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde sistemde kayıtlı bilgiler esas alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamaları yayımlandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026- Ekpss'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarına erişebilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.

Kaynak: AA
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Erzincan’da dondurucu soğuk! İlçede termometreler eksi 20'yi gösterdi

Kasımda böyleyse vay halimize! Termometreler -20'yi gösterdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'ın 'Beni hatırladınız mı?' diyen genç kıza cevabı bomba

Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

Gencecik yaşında gelen acı son! Hem de babasının kullandığı kamyonda
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi

Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Zirvede sesinin titrediği anlar: Bu acizliktir, vicdansızlıktır
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba 21

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı

Faciadan bir acı haber daha! Yaralı işçi ne yazık ki kurtarılamadı
Polis hemen müdahale etti! 'Dayanamıyorum' diye bağıran çocuğu...

Polis hemen müdahale etti! "Dayanamıyorum" diye bağıran çocuğu...