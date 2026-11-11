2026-EKPSS branş sıralamaları yayımlandı, adaylar sonuçları AİS'ten görebilecek

2026-EKPSS branş sıralamaları yayımlandı, adaylar sonuçları AİS'ten görebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026-EKPSS sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamalarını yayımladı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreyle AİS'ten sıralamalarını görüntüleyebilecek; görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde sistemde kayıtlı bilgiler esas alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamaları yayımlandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026- Ekpss'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarına erişebilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.