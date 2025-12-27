"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" için halk oylaması yarın sona erecek
Türk Dil Kurumu, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için yapılan halk oylamasının yarın sona ereceğini duyurdu. Oy vermek isteyenlerin 15.30'a kadar TDK'nın internet sitesinden katılım göstermesi gerekiyor.
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için yapılan halk oylaması yarın sona erecek.
Türk Dil Kurumundan (TDK) yapılan açıklamada, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için yapılan halk oylamasının son gününün yarın olduğu belirtildi.
Oy kullanmak isteyenlerin TDK'nin internet sitesindeki bağlantı üzerinden ilgili forma yarın saat 15.30'a kadar ulaşabileceği bildirildi.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel