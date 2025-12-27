Haberler

TDK'nın '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı' Halk Oylaması Devam Ediyor

Güncelleme:
Türk Dil Kurumu, '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı' için halk oylaması yapıyor. Oylama 22 Aralık'ta başladı ve 28 Aralık'ta sona erecek.

TÜRK Dil Kurumu'nun (TDK) '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı' için halk oylaması 28 Aralık'ta sona erecek.

TDK ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmada, değerlendirme kurulu ve halktan gelen öneriler doğrultusunda belirlenen 5 kelime/kavram halk oylamasına sunuldu. 'Dijital Vicdan', 'Vicdani Körlük', 'Çorak', 'Eylemsiz Merhamet', 'Tek Tipleşme' kelime/kavramları için oylama 22 Aralık'ta başladı. '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı' halk oylaması 28 Aralık saat 17.30'da tamamlanacak. Oy kullanmak isteyenler Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan https://anket.tdk.gov.tr/ adresi üzerinden ilgili forma belirtilen tarihe kadar erişim sağlayabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
