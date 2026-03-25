Geçen sene sadece 13 ülke ve toprak, hava kalitesi standartlarını karşılayabildi

IQAir raporuna göre, dünya genelinde 2025'te şehirlerin sadece %14'ü DSÖ'nün hava kalitesi standartlarını karşılayabildi. En kirli ülkeler arasında Pakistan ve Bangladeş öne çıkarken, en temiz şehir Güney Afrika'daki Nieuwoudtville olarak belirlendi.

Küresel hava kalitesine ilişkin rapor, 2025'te yalnızca 13 ülke ve toprağın güvenli hava standartlarını karşılayabildiğini, kirlilik seviyelerinin ise dünya genelinde kötüleştiğini ortaya koydu.

İsviçre hava izleme ajansı "IQAir" tarafından yayımlanan Dünya Hava Kalitesi Raporu'nda, 143 ülke ve toprakta yer alan 9 bin 446 şehirdeki ölçüm istasyonlarından 2025'te elde edilen veriler analiz edildi.

Buna göre, dünya genelindeki şehirlerin yalnızca yüzde 14'ü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen ince partikül madde (PM2.5) sınır değerlerini karşılayabildi.

Ülke ve topraklardan da yalnızca 13'ü güvenli hava kalitesi standartlarını karşıladı. Bu yerler Fransız Polinezyası, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Barbados, Yeni Kaledonya, İzlanda, Bermuda, Reunion, Andorra, Avustralya, Grenada, Panama ve Estonya olarak sıralandı.

"En kirli ülkeler" sıralamasında Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ilk 5'te yer aldı."

"En kirli şehir" Hindistan'daki Loni, "en temiz şehir" Güney Afrika'daki Nieuwoudtville oldu."

İklim değişikliğiyle şiddetlenen orman yangınları, 2025'te hava kalitesini önemli ölçüde kötüleştirdi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
