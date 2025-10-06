2025 Nobel Tıp Ödülü, Periferik Bağışıklık Toleransı Keşiflerine Gitti
2025 Nobel Tıp Ödülü, periferik bağışıklık toleransı konusundaki öncü çalışmaları nedeniyle Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'ye verildi. Bu keşifler, bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların anlaşılmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunabilir. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu ödül, özgün çalışmaların teşvik edilmesi açısından da dikkate değer.
Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel