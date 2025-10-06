Haberler

2025 Nobel Tıp Ödülü, Periferik Bağışıklık Toleransı Keşiflerine Gitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Nobel Tıp Ödülü, periferik bağışıklık toleransı konusundaki öncü çalışmaları nedeniyle Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'ye verildi. Bu keşifler, bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların anlaşılmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunabilir. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu ödül, özgün çalışmaların teşvik edilmesi açısından da dikkate değer.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nü "periferik bağışıklık toleransı" keşiflerinden dolayı Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi kazandı

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.