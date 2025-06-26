2025 KPSS A Grubu Başvuruları Başladı

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ÖSYM, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS A Grubu) başvurularının 10 Temmuz'a kadar süreceğini duyurdu. Sınav oturumları ile ilgili ayrıntılara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) başvurularının başladığını ve 10 Temmuz'a kadar süreceğini bildirdi.

Ösym'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül'de, "Alan Bilgisi" oturumları ise 13 ve 14 Eylül'de uygulanacak.

"Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumuna girmek zorunda olan adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verebilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor.

Adaylar kılavuz ve başvuru bilgilerine, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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