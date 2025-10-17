2025 Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-13 Ekim'de tercihleri alınan 2025-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.