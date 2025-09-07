2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor

(ANKARA) - Yaz tatilinin sona ermesiyle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor, yaklaşık 18 milyon öğrenci dersbaşı yapacak.

Öğrencilerin yaz tatili sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın dersbaşı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temalı ilk dersle yarın başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda uygulanacak. Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenmişti.

İlk ders orman yangınları

Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni mevzuatı ile özel okullardaki öğrencilerin formalarının, devlet okullarındaki uygulamada olduğu gibi veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarından temin edilebilmesinin önü açılmıştı. Yeni düzenlemeye göre özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek.

Ara tatiller

Yeni eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da yapılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günü 10 Kasım'ın tatile denk gelmesi eleştirilere neden olmuştu. Atatürk Haftası'nın tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik etkinliklerin bir önceki hafta yapılmasına karar verildi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili, 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona erecek. Okullarda ikinci dönem, 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.