2024 Seul Kış Festivali Rengârenk Süslemelerle Başladı
Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cheonggyecheon Parkı ve Gwanghwamun Meydanı'nda düzenlenen Kış Festivali, 5 Ocak 2025'e kadar devam edecek. Festival, renkli dekorasyon ve süslemeleriyle katılımcıların ilgisini çekti.
SEUL, 17 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cheonggyecheon Parkı'nda ve Gwanghwamun Meydanı'nda düzenlenen 2024 Seul Kış Festivali rengarenk dekorasyon ve süslemelerle katılımcıların ilgisini çekti.
Festival, 5 Ocak 2025'e kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel