2024 Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali Başlıyor

ÇEKİM TARİHİ: 13 Nisan 2024

Floriana'da düzenlenen havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler

2024 Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali'nin öncesinde Cumartesi gecesi Floriana'da özel bir etkinlik düzenlendi.

20-30 Nisan tarihleri arasında Valetta, Marsaxlokk, Nadur ve Mellieha gibi diğer yerlerde de Malta semaları havai fişeklerle aydınlanacak. Festivalin büyük finali ise ayın son günü Valetta'daki Büyük Liman'da gerçekleşecek.

Malta'yı turistler için daha cazip hale getirmenin bir yolu olarak Malta Turizm Kurumu tarafından düzenlenen festival, eski bir Malta geleneğinin korunmasına da katkıda bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Floriana'dan bildiriyor. (XHTV)