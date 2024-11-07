Üye Girişi
Haberler

2024 kayıtlardaki en sıcak yıl oldu

2024 kayıtlardaki en sıcak yıl oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı belli oldu. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen bu ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

"YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Burgess, 11-22 Kasım'da Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) işaret ederek yeni verinin, konferansın amacına ulaşması için hızlandırıcı bir etki oluşturması gerektiğini kaydetti.

Copernicus'un açıklamasında geçen ayın, Ekim 2023'ten sonra küresel olarak en sıcak ikinci ekim ayı olduğuna da yer verildi. Açıklamada ayrıca geçen 12 ayda (Kasım 2023-Ekim 2024) küresel ortalama sıcaklığın, 1991-2020 ortalamasının 0,74 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

Erdoğan Trump ile görüştü! Yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi

Seçimi kaybeden Kamala Harrıs kameralar karşısına çıktı

 ABD'de gözler yeni başkan Trump'ın 7 vaadinde

Yerine getirirse dengeler değişir! Gözler Trump'ın 7 vaadinde
140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde

140 yıllık dünya devini Çin çarptı! İflas bayrağını çekmek üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya Başkonsolosu Kasahara kimdir? Manisa elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Akhisar, Salihli, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Küçükçekmece, Şişli, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 7-8 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Karabağlar, Konak, Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Yüreğir, Ceyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Gemlik, Karacabey elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Etimesgut, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Jahrein beraat etti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.