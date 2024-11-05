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2025 LGS tarihi belli oldu

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2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

2025 LGS tarihi belli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıŞEREF AKMAN:

Size bir soru sormak istiyorum neden bu çocukları her yıl bir sınava tabi tutuluyor dört yıl boyunca emek veriliyor 2 saatte olumlu veya olumsuz sonuç alınıyor bu çocuk hasta olabiliyor sınava geç kalabilir o gün moralı bozuk olabilir her şey olabilir bunların bir düşünüp ortak bir karar alınması lazım dört yıllık eğitim durumuna ve not durumuna göre atama yapılması daha uygun aksi taktirde çocuklar sınav sınav diye robot bir hayat yaşamaya devam ediyorlar

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Haber YorumlarıJokerAllame:

eğitim bıraktınız sanki ülkede bide hala trafik yapıyorsunuz

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Haber Yorumlarıcorci:

çocuğun şimdiden psikolojisi bozuldu, evde her gün kavga gürültü, bizde de psikoloji kalmadı.

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Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Her okul kendi öğrencisini kendisi seçmelidir. Üniversite öğrenimi yıllık 150-200 bin bandında olmalıdır. Ve bütün liseler meslek liselerine dönüştürülmelidir. Zorunlu eğitim kaldırılmalıdır ama en az lise mezunu olmayana ehliyet dahi verilmemelidir!

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