2023 seçimlerinde 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek - Haberler

Mültecilerle ilgili tartışmalar devam ederken 2023 seçimlerine muhtemel etkilerinin ne olacağı da birçok kesim tarafından sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Göç İdaresi Uyum ve İletişim Müdürlüğü tarafından seçimlerde kaç Suriyelinin oy kullanacağına ilişkin net rakamlar verildi.

"113 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK"

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, yaptığı açıklamada "Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir. Bunların 113 bin 654'ü reşittir, yani 18 yaşın üstünde. Bu 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye'nin 81 iline dağılmış durumda. Seçimlere bir etkileri söz konusu değil. Bunlar bir mahallede, bir ilde, bir ilçede oturmuyorlar ki." ifadelerini kullandı.

"ADRESLERİNDE BULUNMAYANLARIN STATÜSÜNÜ ASKIYA ALDIK"

Büyük şehirlerde kayıt alınmadığını hatırlatan Ok, "İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay gibi 15 ilde artık kayıt almıyoruz. 781 mahalleyi hem ikamet, hem geçici koruma ve hem de uluslararası koruma olmak üzere tümüyle yabancıya kapattık. Adreslerinde bulunmayanların geçici koruma kayıtlarını askıya aldık." dedi.

BAKAN SOYLU: TÜRK VATANDAŞI OLAN SURİYELİ SAYISI 200 BİN 950'DİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir tanıtım toplantısında Türk vatandaşlığı alan Suriyelilerin sayısını açıklamıştı. Gerekli kriterleri sağlayan şahısların vatandaşlık hakkı kazanacağını vurgulayan Soylu, "Bugüne kadar kriterleri sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" ifadelerine yer vermişti.

İSTANBUL'DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini duyurdu. Bunların 543 bininin Suriyeli olduğu, 763 bininin ise ülkemize yasal olarak giriş yaptıktan sonra ikamet izni alan göçmenlerin olduğu belirtildi.

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