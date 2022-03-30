200 bin taşla Esma'ül Hüsna yazıldı - Haberler

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200 bin taşla Esma'ül Hüsna yazıldı

AA - Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Güncel
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Beyaz taşla Allah'ın 99 ismi Esma'ül Hüsna çalışmasından detay görüntüler ERBİL - Irak'ın Erbil kentinde toplanan 200 bin beyaz taşla Allah'ın 99 ismi Esma'ül Hüsna yazıldı.

Beyaz taşla Allah'ın 99 ismi Esma'ül Hüsna çalışmasından detay görüntüler ERBİL - Irak'ın Erbil kentinde toplanan 200 bin beyaz taşla Allah'ın 99 ismi Esma'ül Hüsna yazıldı.

Ramazan ayı münasebetiyle böyle bir çalışmanın yapıldığı ve Esma'ül Hüsna'nın bulunduğu alanın yaklaşık 100 metrekare olduğu belirtildi. Çalışmayı 30 gönüllü genç, yaklaşık iki ayda yaptı.

200 bin taşla Esma'ül Hüsna yazıldı

200 bin taşla Esma'ül Hüsna yazıldı

200 bin taşla Esma'ül Hüsna yazıldı

AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Güncel

Esma ül Hüsna, Erbil, Mevla, Irak, Güncel, Haberler

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