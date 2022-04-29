'200 Bin Adet Sebze Fidesini Çiftçilerimize Dağıttık'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 200 Bin adet sebze fidesi dağıtım törenine; AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürü Süleyman Pektaş, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay,Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ile çiftçiler katıldı.

200 bin adet sebze fidesinin çiftçilere hâyırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde devam eden bağ ve bahçe işleri aracılığıyla kent ekonomisine ve tarımına katkı sunan çiftçilere yönelik desteklerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

2019 ile 2022 yılları arasında hizmete sundukları Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası ve Yeşil Gıda Seracılık alanın yanı sıra fide, tohum ve fidan destekleriyle tarıma ve üretime yönelik büyük destekler sunduklarını ifade eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuzu tarım kenti yapma hedeflerimize ulaşmak için başlattığımız tarımsal seferberliğimiz kapsamındaki faaliyetlerimize bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Yeşilyurt hem sanayi hem de tarım kentidir. Atıl vaziyetteki arazilerimizin yeniden ekonomiye kazandırılıp ilçemizin tarımsal anlamdaki güçlü potansiyelini ön plana çıkarmaya çalışırken, tarıma ve ekonomiye ciddi katkılar sunan çiftçilerimize ve üreticilerimizin kaliteli ürün yetiştirmelerini katkı sunmak için 200 bin adet domates ve biber fidesini ücretsiz olarak dağıtacağız. Tarımsal yatırımlarda büyük mesafeler alan bir belediye olarak bu yıl içerisindeki fide dağıtımlarımızın üçüncüsünü yaparak tarıma verdiğimiz önemi gözler önüne sermiş oluyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda da kadın çiftçilerimize fidelerini teslim etmiştik ardından 60 bin adet meyve fidesini çiftçilerimize dağıtmıştık. Bölgemizde en fazla yetişen ve tercih edilen domates ve biber fidelerimizi de çiftçilerimize dağıtarak topraklarımızdan daha bereketli ve güzel ürünler toplanmasına katkı sunmuş olacağız. Çiftçilerimiz ve üreticilerimizle hep birlikte hareket ederek tarımsal hizmetlerde ki başarılarımıza yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz.Amacımız her alanda olduğu gibi tarımsal yatırımlarda da Yeşilyurt'umuzu markalaştırmaktır, bu hedefe ulaşmak içinde büyük mesafeler almış durumdayız.Ülkemizde üretimi artırmak için bizlerde kendi bölgelerimizdeki hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz." diye konuştu.

Tarımsal hizmetlere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, " Tarımsal destek ve teşvik programları büyük önem verip, fide destekleriyle bu süreci destekleyen Yeşilyurt Belediyesi tarımsal hizmetlerde ki güzel çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeşilyurt'ta fide desteklerinin üçüncüsünün düzenlenmesi, tarıma verilen önemin göstergesidir. Bu tür faaliyetler kentimizde ve ilçemizde devam edecektir.Fideleri alacak olan çiftçilerimizin de bol, bereketli ve güzel ürünler toplamalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu'da Yeşilyurt İlçesindeki tarımsal hareketlenmenin oluşması için çalışmalar yapan Yeşilyurt Belediyesini tebrik ederken, " İki yılı aşkın bir süredir pandemi ile uğraşıyoruz. Bu süre zarfında şunu çok iyi gördük ki; sağlıklı ve kendine yeten gıdaya ulaşabilmek çok stratejik öneme sahip bir konudur. Bu anlamda tarımı desteklemek adına bu yıl ki üçüncü fide dağıtımını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımızın şahsında emek veren bütün mesai arkadaşlarını kutluyorum. Yapılan bu hizmetlerin ülkemizin tarımına ve ekonomisine hâyırlar getirmesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları neticesinde Yeşilyurt'un daha modern ve yaşam standartı yüksek bir ilçe hüviyetine ulaştığını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, " Belediye Başkanımızı ve ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Bütün hizmet alanlarında aktif, etkin ve güzel hizmetler sunulması toplumun tüm ihtiyaçlarının giderilmesine imkan tanımaktadır. Tabii ki pandemi dönemde sağlıklı ve güzel gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Küresel ısınmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle de bundan sonra ki süreçte te tarımın ve gıdanın daha fazla önemli hale geleceği ortadadır. Bu gelişmelere göre de stratejiler geliştirmek, tarımı ve çiftçileri desteklemek çok önemlidir. Belediyelerimiz her alanda olduğu gibi bu alanda da güzel çalışmalar yapıyor. Kaliteli, sağlıklı ve nitelikli fideleri bir kez daha çiftçilerimizle buluşturup bu yıl ki üçüncü fide dağıtım etkinliğini gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyemizin tarıma verdiği önemi tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan fide paketleri çiftçilere teslim edildi.

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