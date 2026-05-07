Manavgat'ta hakkında 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari B.Ç, saklandığı evin çatısında gözaltına alındı. Polis, firariyi yakalamak için operasyon düzenleyerek çatıda yakaladı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı suçtan aranan B.Ç'nin Aşağı Hisar Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden B.Ç, balkondan yandaki binanın çatısına geçerek kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin takibi sonucu çatıda yakalanan, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ç, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
