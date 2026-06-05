Batman'da firari hükümlü, trafik denetiminde yakalandı

BATMAN'da çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., trafik denetiminde yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yaptı. Atatürk Parkı önünde durdurulan araçta bulunan M.E.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı