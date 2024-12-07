Üye Girişi
Haberler
Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım

Trump'ın açıklamasının arka planı belli oldu! Esad son çare ABD'nin kapısına dayanmış

 ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

ABD, Beşar Esad'ın gideceği tarihi açıkladı

 Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

Dev derbide zafer Beşiktaş'ın
Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) katkılarıyla düzenlenen 20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda ödül töreni gerçekleştirildi. 'Birlikte ileriye' temasıyla bu yıl 47 ülkeden 1347 fotoğraf sanatçısı 4 bin 767 eserle katıldı.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkısıyla düzenlenen 20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan yarışmanın mimarı Jülide Orhan, yıllar önce radyoda program sunucusunun "Yangında ilk kurtarılması gereken şeyin fotoğraflar olması gerekir." sözüyle fotoğrafa tutku ve merakının başladığını anlattı.

Fotoğrafların arkasında mesajların bulunduğunu belirten Orhan, "Fotoğrafları paylaşırken biz orada sadece fotoğrafçının kendisine ödül vermedik. O fotoğrafçının bizlerle paylaştığı önemli olayları, kültür, gelenek, adetler, birbirimizin arasında bir görsel köprü kurduk. Bunu da fotoğrafla elde ettik." dedi.

Orhan, 20 yıldır yarışmanın uluslararası boyutta düzenlendiğini dile getirerek, 47 ülkeden fotoğraf sanatçılarından binlerce eserin yer aldığı arşivin oluştuğunu anlattı.

"Birlikte ileriye" temasıyla bu yılki yarışmaya 1347 fotoğraf sanatçısı, 4 bin 767 eserle katıldı.

Yarışmada çeşitli kategorilerdeki 60 fotoğraf ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğü muhabiri Mustafa Yılmaz, "Dayanışma" adlı haber fotoğrafıyla TFSF bronz madalya kazandı.

Ödül törenine Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq, İtalya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Oya İzmirli, İran Kültür Ataşesi Hasan Didban ve Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov ile ödül alan fotoğrafçılar ve aileleri katıldı.

Ödül töreninin ardından fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
img

Hakkında soruşturma başlatıldı! İşte sebebi
img

Tomar tomar para taşımaya son! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler
img

6 yaşındaki Şirin için hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Aralık Keçiören, Yenimahalle, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Girona Real Madrid kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Girona Real Madrid özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.