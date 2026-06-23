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Siber suçlara yönelik operasyonlarda 78 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 20 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheliden 78'inin tutuklandığını, 30'una adli kontrol uygulandığını açıkladı. Şüphelilerin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, çocuk istismarı ve POS tefeciliği gibi suçlara karıştığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlara yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 78 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, siber suçlara yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Ankara, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya ve Trabzon'da 5 günde düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 78'i çıkarıldıkları hakimilikçe tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlenen şüphelilerin, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve "oltalama" (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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