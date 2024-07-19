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İzmir'deki Elektrik Kazası Mağdurları Mağduriyetlerinin Karşılanması İçin Dilekçe Verdi

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Geçtiğimiz hafta İzmir'in Konak ilçesinde etkili sağanak sonrası iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın ardından mağdur olduklarını belirten çevre esnafı, mağduriyetlerinin karşılanması için Gediz Elektrik A.Ş.’ye dilekçe verdi.

Haber : TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) – Geçtiğimiz hafta İzmir'in Konak ilçesinde etkili sağanak sonrası iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın ardından mağdur olduklarını belirten çevre esnafı, mağduriyetlerinin karşılanması için Gediz Elektrik A.Ş.'ye dilekçe verdi.

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü kentte etkili olan sağanak yağış sonrası yaya trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Enver Dündar Başar Sokak'ta elektrik akımına kapılarak iki kişinin yaşamını kaybettiği olayda dava süreci devam ediyor.

Olayın ardından Kıbrıs Şehit Caddesi ve çevresindeki elektrik altyapısına ilişkin problemlerin yanı sıra; bölgede bilirkişi incelemesi yapılırken inceleme bitene kadar bölge esnafının elektriklerinde plansız kesinti meydana geldi.

Yaklaşık 8 saat süren kesintide Kıbrıs Şehitleri esnafı, Cuma günü iş çıkışı olan en çok iş yapacakları saatlerde iş yapamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını belirtirken Gediz Elektrik'e kayıplarının karşılanması talebinde bulundu.

Esnaf adına dilekçeleri Kıbrıs Şehitleri İşadamları Derneği Başkanı Hami Torcu verdi.  Esnafın kesinti nedeniyle maddi kayba uğradığını ifade eden Torcu, 12 Temmuz gününden itibaren işetilecek yasal faizi ile tarafarına ödeme yapılmasını aksi halde yasal yollara başvuracakları belirtti.

"Bu bir doğal afet değil"

Dilekçeleri kuruma iletmesinin arından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Torcu, yaşananın afet değil ihmal olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şimdi Gediz Elektrik'e müracaatımızı yaptık. Bu dönemle ilgili ciddi kayıplarımız oldu. Bu kayıplarımızın bize ödenmesi gerektiği konusunda talebimizi bildirdik. İnceleyecekler. Şimdi bir kısım arkadaşlarımızın dilekçelerini verdim. Diğerleri de Pazartesi ve Salı günü dilekçelerini verecekler. Sonucu bekleyeceğiz.

Bu bir doğal afet değil. Geçmişte Kasım ayında doğal afetten sonra da ciddi elektrik kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Ama bir doğal afetti. Hepimiz bunu üstlendik. Ama burada doğal afet değil. Bu bir hata ve bu hatanın bedelini kurum ödemeli bize. Bizim istediğimiz bu. Şu anda geleceklerle birlikte 35-38 işletme bu konuda talepte bulunuyor. Her işletme kendi adına verdi dilekçeyi. Ben dernek başkanı olarak elçiyim. Aldım, getirdim dilekçeleri verdim. Talebimizi ilettik bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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