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2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

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Cuma günü İstanbul'da 19 yaşındaki iki genç kızı katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde 1 yıldır takipli hasta olduğu, rutin aralıklarla psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç aldığı ancak hastaneye herhangi bir yatış kaydı olmadığı öğrenildi.

İstanbul Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) yarım saat arayla katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı atarken sonrasında boğazına ip geçirerek surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

BABASI ADEM ÇELİK İFADE VERDİ

Şüphelinin babası Adem Çelik, polise verdiği ifadede, Eyüpsultan'da öldürülen Ayşenur Halil'in oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner'in ise oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, daha önce bu konudan dolayı hastanede tedavi gördüğünü de ifade etti.

PSİKİYATRİ SERVİSİNDE 1 YILDIR TAKİPLİ HASTA

Emniyet olayla ilgili yaptığı çalışmalarda, Semih Çelik'in herhangi bir suç kaydı olmadığını, 2 adet kayıp şahıs, 1 adet intihara teşebbüsten suç kayıtlarının olduğunu ve son 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğunu tespit etti.

HASTANEDE YATIŞ KAYDI YOK

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre, Semih Çelik'in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde bir yıldır takipli hasta olduğu, rutin aralıklarla psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç aldığı ancak, hastaneye herhangi bir yatış kaydı olmadığı öğrenildi.

2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Semih Çelik İstanbul Hastane Güncel

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