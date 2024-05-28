2 bin 300 rakımda Mayıs çiçekleri görsel şölen oluşturdu

ERZURUM - Aşkale'nin 2 bin 300 metre rakımlı Turaç Köyünde bahar mevsimiyle birlikte renkli görüntüler oluştu.

Aşkale'nin Turaç (Kızılşorah) Köyü kış aylarında en çok kar yağışı alan yerleşim yerlerinin başında geliyor. Öyle ki köy içinde ortalama 1 veya 2 metre yükseklikte olan kar yüksek kesimlerinde ise 4-5 metreye kadar ulaşıyor.

Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde ise köyde yemyeşil arazilerde açan rengarenk çiçekler görsel şölen oluşturuyor. Buna bağlı olarak Köy arazisi içinde bulunan çayırlarda mayıs çiçekleri yeni açarak ortaya seyrine doyum olmayan bir hal aldı. Mayıs ayıyla birlikte, mayıs çiçekleri ağırlıkta, pek çok bahar ve yaz çiçekleri tabiata rengarenk ve varlıklı bir görünüm katıyor.