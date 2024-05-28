Üye Girişi
Haberler

2 bin 300 rakımda Mayıs çiçekleri görsel şölen oluşturdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale'nin 2 bin 300 metre rakımlı Turaç Köyünde bahar mevsimiyle birlikte renkli görüntüler oluştu. Köyde açan mayıs çiçekleri görsel bir şölen oluşturdu.

2 bin 300 rakımda Mayıs çiçekleri görsel şölen oluşturdu

ERZURUM - Aşkale'nin 2 bin 300 metre rakımlı Turaç Köyünde bahar mevsimiyle birlikte renkli görüntüler oluştu.

Aşkale'nin Turaç (Kızılşorah) Köyü kış aylarında en çok kar yağışı alan yerleşim yerlerinin başında geliyor. Öyle ki köy içinde ortalama 1 veya 2 metre yükseklikte olan kar yüksek kesimlerinde ise 4-5 metreye kadar ulaşıyor.

Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde ise köyde yemyeşil arazilerde açan rengarenk çiçekler görsel şölen oluşturuyor. Buna bağlı olarak Köy arazisi içinde bulunan çayırlarda mayıs çiçekleri yeni açarak ortaya seyrine doyum olmayan bir hal aldı. Mayıs ayıyla birlikte, mayıs çiçekleri ağırlıkta, pek çok bahar ve yaz çiçekleri tabiata rengarenk ve varlıklı bir görünüm katıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aşkale Şölen Doğa Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title