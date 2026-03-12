Haberler

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da, 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü R.B. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan R.B'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi