Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da, 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü R.B. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan R.B'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz