Haberler

19 Mayıs ilçesinde "Okul Tarım El Ele" etkinliği yapıldı

19 Mayıs ilçesinde 'Okul Tarım El Ele' etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs ilçesinde öğrencilerde tarım ve gıda bilinci oluşturmak amacıyla "Okul Tarım El Ele" etkinliği gerçekleştirildi.

19 Mayıs ilçesinde öğrencilerde tarım ve gıda bilinci oluşturmak amacıyla "Okul Tarım El Ele" etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu'nda yapılan etkinlik kapsamında öğrencilere tarımın önemi ve çevre bilincinin yanı sıra kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sunumlarda, son yıllarda tarımsal üretimde ciddi zarara yol açan kahverengi kokarca zararlısı tanıtılarak, zararlı ile mücadelede dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Ayrıca, gıda güvenliği konusunda vatandaşların hak ve sorumluluklarına değinilerek, Alo 174 Gıda Hattı'nın hangi durumlarda ve nasıl kullanılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Okul Tarım El Ele" etkinliği ile çocuklarda erken yaşta tarım ve gıda farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
title